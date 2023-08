PiS odmawia debaty. Reakcja posła PO

PiS odrzuca zaproszenie do debaty Tusk-Kaczyński, które wystosowali redaktorzy naczelni WP i Onetu. Co na to PO? - Jesteśmy gotowi do debaty i do tego, by dwóch liderów: odchodzącej i przychodzącej władzy rozmawiało ze sobą i wymieniało argumenty poza propagandą partyjną z TVP oraz kampanią finansowaną z pieniędzy rządu. To czas debaty, to czas wyboru. To nie jest czas odpowiedzi na cztery pytania referendalne, które mają wymusić decyzję pozytywną dla PiS-u, bo jest zgodna z decyzją sztabu wyborczego. Tu chodzi o decyzje dot. Polski, tego jaka Polska będzie - mówił w programie "Tłit" poseł PO Michał Szczerba. - To Jarosław Kaczyński jest de facto kierownikiem tego rządu, a Mateusz Morawiecki mu w tym pomaga. Myślę, że to, co obserwujemy w ostatnich tygodniach, to próba odwrócenia uwagi od realnych problemów Polaków. To przede wszystkim drożyzna. To ograniczenie wydatków przez 70 proc. emerytów. Emeryci gigantycznie się zadłużają na kwotę 6,4 mld zł. Jest drożyzna, a z drugiej strony jest złodziejstwo władzy. Był film "Wałęsa człowiek z nadziei". Nakręcił go Andrzej Wajda. Ktoś mógłby nakręcić film "Kaczyński człowiek z nienawiści". Każde kolejne słowa Jarosława Kaczyńskiego potwierdzają, że on nienawidzi ludzi - dodał.

