PiS odcina się od słów Olszewskiego. Stanowcza reakcja

- Trudno zgodzić się z wypowiedzią Jana Olszewskiego - oznajmił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Chodzi o wywiad, w którym Olszewski stwierdził, że Stepan Bandera nie odpowiada za Wołyń.

"Ten człowiek nie miał ze zbrodnią wołyńską nic wspólnego" - mówił Olszewski w rozmowie z "Super Expressem". Co więcej, były premier stwierdził, że gdyby Bandera mógł podejmować decyzję, do zbrodni na Wołyniu by nie doszło.