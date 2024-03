Prezydent nie poprze zmian w TK? "Czas najwyższy, aby to dostrzec"

Jarosław Kaczyński w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że "mamy do czynienia z zagrywką grupy będącą u władzy, która łamie konstytucję, dlatego nie bierzemy tej inicjatywy na poważnie", odnosząc się do zaprezentowanych przez koalicję rządzącą projektów zmian Trybunału Konstytucyjnego. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski Mirosław Suchoń, przewodniczący Polski 2050, mówił, że "Kaczyński będzie próbował postponować wszystkie kroki, które wiążą się z naprawą wymiaru sprawiedliwości". - Osiem lat robił wszystko, żeby wprowadzić w naszym państwie chaos. Dzisiaj widzimy, że częściowo niestety mu się to udało i w osobistym, partyjnym, partykularnym interesie Kaczyńskiego jest to, żeby w państwie panował chaos - stwierdził Suchoń, odnosząc się do zacytowanej wypowiedzi prezesa PiS. Prowadzący Michał Wróblewski zapytał również o to, czy dojdzie do spotkania marszałka Szymona Hołowni i prezydenta na temat tych projektów ustaw, ponieważ jak wiadomo, prezydent chce chronić TK w obecnej formule. - Obecna formuła (Trybunału Konstytucyjnego - przyp.red) wprowadza w państwie chaos i jeżeli prezydent tego nie widzi, to oczywiście czas najwyższy, aby to dostrzec. Ten chaos trzeba zakończyć, ja głęboko wierzę w to, że pan prezydent również będzie chciał wznieść się ponad partyjny interes formacji - powiedział Suchoń.