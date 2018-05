PiS nie pomoże Andrzejowi Dudzie ws. ustawy degradacyjnej. Jego pomysł spełzł na niczym

Andrzej Duda nie ma pomysłów na zawetowaną przez siebie ustawę degradującą komunistycznych generałów, które zadowoliłyby PiS. - Rząd dał jasno do zrozumienia prezydentowi, że mu nie pomoże. Wygląda na to, że nastąpił pat - zdradza osoba znająca sprawę.



Pomysłem Andrzeja Dudy miało być tytułowanie Wojciecha Jaruzelskiego czy Czesława Kiszczaka "generałami Polski Ludowej" . Dla PiS to propozycja nie do przyjęcia.

Nową ustawę prezydent miał wypracować w ramach konsultacji z rządem, m.in. szefem MON i Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak jednak pisze "Rzeczpospolita", po dwóch miesiącach od weta nie ma ani konsultacji, ani projektu.

Dziennik donosi, że w połowie kwietnia szef gabinetu Krzysztof Szczerski wystosował zaproszenie do kilku ministrów rządu Mateusza Morawieckiego, m.in. do szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.