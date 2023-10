Co z 11 listopada? Posłanka PiS ujawnia

Mirosława Stachowiak-Różecka w programie "Tłit" Wirtualnej Polski została zapytana, czy Prawo i Sprawiedliwość ma już plany na Święto Niepodległości 11 listopada. - Ja spędzę 11 listopada jak zwykle, czyli w dniu, w którym poświęcamy uwagę Polsce i bohaterem naszej niepodłegłości - odpowiedziała posłanka. Dopytywana o to, czy będzie w Warszawie na święcie organizowanym przez władzę razem z prezydentem, rozmówczyni Michała Wróblewskiego odpowiedziała, że "zobaczymy". Mirosława Stachowiak-Różecka przyznała też, że nic jeszcze nie słyszała na temat "dużych uroczystości" organizowanych przez PiS. - Nie planowaliśmy. Przejrzę zaproszenia, które dostałam i zdecyduje - wskazała polityk i dodała, że prawdopodobnie będzie to jedno z wydarzeń we Wrocławiu.