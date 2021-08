PiS ma posłów za klientów? Wzburzenie Dworczyka

Ryszard Terlecki, szef klubu PiS, napisał w mediach społecznościowych o Jarosławie Gowinie: "Dopóki mógł rozdawać posady, mógł liczyć na grono oddanych klientów. Ilu z nich zostanie teraz, gdy posad i pieniędzy już nie będzie?". Na uwagę, że zgodnie z tą logiką, można odnieść wrażenie, że "klienci", o których pisze wicemarszałek Sejmu, poszli do PiS-u, bo to PiS rozdaje stanowiska, szef KPRM Michał Dworczyk odpowiedział, że "można pozwolić sobie na różnego rodzaju złośliwości, ale nie ma to większego sensu". - W polityce zdarzają się ostre, krwiste wypowiedzi. Nie jest to nic nadzwyczajnego - stwierdził w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef KPRM. - Nie budowałbym wokół tego dodatkowej narracji - stwierdził polityk.