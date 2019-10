PiS ma pomysł na odwołanie Mariana Banasia? Adam Lipiński mówi o "magicznych sztuczkach"

Prawo i Sprawiedliwość przyznaje, że odwołanie Mariana Banasia z funkcji prezesa NIK - o ile zajdzie taka potrzeba - jest trudne. Wiceprezes partii Adam Lipiński twierdzi jednak, że partia już wie, jak sobie z tym poradzić.

Lipiński przyznał, że niejasna sytuacja rzuca złe światło na jego osobę. - Jest to problem oczywiście, to jest pytanie retoryczne. Tylko że bardzo trudno to skorygować, bo musiałby się sam podać do dymisji albo zrobić coś, co rozwiązałoby tę kwestię - stwierdził.