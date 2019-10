Skandal w resorcie finansów. Bliski współpracownik Mariana Banasia miał kierować mafią vatowską

Jeden z najbliższych współpracowników Mariana Banasia w Ministerstwie Finansów siedzi w areszcie. Prokuratura podejrzewa go o kierowanie grupą przestępczą, która miała wyłudzić niemal 6 mln zł. Prezes NIK jest zaskoczony tymi informacjami.

Podejrzani mieli dopuszczać się wyłudzeń VAT od listopada 2015 r. do sierpnia 2018 r.. W tym czasie pracowali w Ministerstwie Finansów i oficjalnie ścigali nieuczciwych podatników.

"W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji, o których Panie piszą w stosunku do dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, do takiej nominacji by nie doszło" - napisał Marian Banaś, odpowiadając na pytania dziennikarek.