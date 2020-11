PiS i weto w UE. Większość bez Ziobry? Apel do premiera

Premier Mateusz Morawiecki mówił w środę w Sejmie podczas omawiania negocjacji ws. wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, że doszło do obejścia traktatów. Do tych słów odniósł się w rozmowie z Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska).

Zdaniem Zgorzelskiego szef rządu podczas środowego wystąpienia w Sejmie "nie wierzył w to, co mówi".

- On niestety stał się zakładnikiem polityki Zbigniewa Ziobry i jego ugrupowania, arytmetyki wyborczej. Jeżeli słyszymy padające z ust polityków Solidarnej Polski "weto albo śmierć", to są to słowa, które stawiają nas na granicy przepaści. PSL mówi "weto albo życie" - stwierdził polityk PSL.