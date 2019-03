PiS i Kukiz'15 wśród światowych populistów. Rosną w siłę

Szwedzki think-tank Timbro przygotował zestawienie populistów w parlamentach europejskich państw. W 2018 roku zebrali oni już 22 proc. głosów, z czego ponad 15 przypadło prawicowym populistom. W Polsce do tej grupy przyporządkowano PiS i Kukiz'15.

Eksperci z Timbro przygotowują co roku "Indeks Autorytarnego Populizmu", czyli wskaźnik pokazujący, jak dużą popularnością cieszą się partie, które wyżej stawiają wolę ludu niż ograniczenia ustrojowe. Polska znalazła się wśród czterech krajów, gdzie takie ugrupowania są najsilniejsze.

Większy odsetek wyborców głosuje na populistów częściej tylko na Węgrzech, w Grecji i we Włoszech. W tym ostatnim kraju przekłada się to na aż ponad 19 mln głosów (Liga, Ruch Pięciu Gwiazd oraz FDI). Co ciekawe, drugie w zestawieniu liczby głosów są Niemcy - prawie 10,5 mln głosów oddanych na AfD oraz populistyczną Lewicę. Polska jest trzecia z przeszło 7 mln głosów oddanymi na PiS i Kukiz’15.