PiS chce odwołać szefa komisji infrastruktury. "Złamał standardy demokratyczne"

Chcą nowego przewodniczącego

Zdaniem posła Marcina Horały z PiS, to, co wydarzyło się na posiedzeniu komisji infrastruktury, to niecodzienna sytuacja. Według niego, zachowanie przewodniczącego to kolejny krok w logice stosowania prawa "jak my je rozumiemy", nie szanując werdyktu demokratycznego. Horała podkreślił, że jeżeli jest kworum, to posłowie mają prawo głosować, a jeżeli jest rozpoczęta procedura głosowania, to trzeba ją zakończyć. Stąd, jego zdaniem, konieczne jest odwołanie przewodniczącego Suchonia.