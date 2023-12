PiS chce obronić Glapińskiego. Czy posłowie wiedzą, co podpisali?

Posłowie wnioskodawcy zwrócili uwagę, że uchwała o pociągnięciu do odpowiedzialności przez Trybunałem Stanu może zostać podjęta wobec prezesa NBP "wyłącznie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (a więc wystarczyć może 116 posłów), co ma istotne implikacje dla jego niezależności" - czytamy we wniosku.