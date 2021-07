PiS chce końca TVN? Schnepf: To wymachiwanie szabelką

Relacje polsko-amerykańskie w ciągu ostatnich miesięcy znacznie się ochłodziły. Czy "lex TVN" może ten stan jeszcze pogorszyć? - To jeden z tematów niezwykle trudnych dla polskiego rządu. Sam zamysł nie jest nowy. Już kilkukrotnie miały miejsce próby wrogiego przejęcia, wykupienia, wymuszenia sprzedaży. Po raz pierwszy jednak strona rządowa stara się uczynić za pomocą środków parlamentarnych, a więc poprzez ustawodawstwo, które zmuszałoby de facto amerykański koncern Discovery do sprzedaży swoich udziałów, a więc poddania się dyktatowi - komentował w programie "Newsroom WP" Ryszard Schnepf, były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych. - USA będą bronić własności amerykańskiej. Ewentualne przejęcie byłoby aktem wrogim, taką niewypowiedzianą wojną. A obecność kapitału amerykańskiego na polskim rynku ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju. (...) Posłowie PiS wiedzieli, że realizacja tego pomysłu jest niemożliwa. Jest to element gry, która rozpoczęła się parę miesięcy tematu wraz z objęciem władzy przez administrację Joe Bidena. Jest to pokazanie siły, napinanie muskułów. Pokazanie własnemu elektoratowi, co oznacza suwerenność wg PiS, czyli wymachiwanie szabelką. (...) "Lex TVN" nie ma szans, ani teraz, ani w sierpniu - ocenił dyplomata.