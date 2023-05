PiS atakuje ws. 4 czerwca. "To marsz nienawiści"

- Pytanie, czy 4 czerwca Polacy powinni brać udział w marszu nienawiści, bo to jest marsz nienawiści do jednej frakcji - Prawa i Sprawiedliwości - mówiła w programie "Tłit" WP wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska. To kolejna tak mocna wypowiedź przedstawiciela partii rządzącej ws. manifestacji zapowiedzianej przez lidera Koalicji Obywatelskiej. Sama Semeniuk-Patkowska stanowczo zadeklarowała, że "na pewno nie będzie brała udziału w "tzw. marszu ulica i zagranica Donalda Tuska".