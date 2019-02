"Pirmin" nad Polską. Spadnie nawet 25 cm śniegu

Najnowsze prognozy pogody pokazują, że nad Polskę nadciągają polarno–morskie masy powietrza. Zdecydowanie najzimniej będzie jednak na zachodzie. Mieszkańcy wschodniej Polski powinni spodziewać się wzrostu temperatur. Ale tylko do poniedziałku.

"Intensywnych opadów białego puchu należy oczekiwać we wschodnich Sudetach i w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie do rana może spaść nawet do 10–20 cm" - informuje Biuro Prognoz Cumulus.