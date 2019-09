Piotr Woźniak-Starak pochowany w Fuledzie. Nadzór budowlany otrzymał pismo z sanepidu

Sanepid sprawdza, czy nadzór budowlany wydał zgodę na wybudowanie katakumb w Fuledzie, gdzie został pochowany Piotr Woźniak-Starak. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, pismo w tej sprawie wpłynęło do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Giżycku, ale nie zostało jeszcze zadekretowane. Inspektor zastanawia się, jaki ruch w sprawie wykonać.

We wtorek pisaliśmy, że sanepid sprawdza teraz, czy zgodę na wybudowanie katakumb wydał nadzór budowlany. Mówił nam o tym Janusz Dzisko, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. - Będziemy musieli wystąpić do nadzoru budowlanego, by ustalić, czy zostało wydanie pozwolenie na budowę katakumb, bo tego wymaga prawo - tłumaczył dyrektor Dzisko.