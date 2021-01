Piotr Wawrzyk na RPO dzięki PSL? "To byłoby trzęsienie ziemi w polskiej polityce"

- Zgadzam się z krytyką. Oczywiście akurat sam uścisk dłoni (z Jarosławem Kaczyńskim - red.) to jest akurat przejaw kultury, ale oczywiście nie podoba mi się ten kandydat i mam nadzieję, że Senat go nie zatwierdzi - stwierdził w programie "Newsroom" prof. Antoni Dudek z UKSW. Jak zaznaczył, gdyby Senat jednak zatwierdził kandydaturę prof. Piotra Wawrzyka na stanowisko rzecznika praw obywatelskich, to prawdopodobnie odbyłoby się to przy wsparciu senatorów PSL-u. - A to byłoby po prostu trzęsienie ziemi w polskiej polityce, bo to by oznaczało, że PSL jednak jest w stanie się dogadać z PiS-em - stwierdził prof. Dudek. W jego ocenie ludowcy mogliby zastąpić ziobrystów, choć raczej się to nie wydarzy.

