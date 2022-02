Piotr Semka pierwszy raz mówi tak o walce o życie. "Ciągle śniły mi się cztery męczące i egzotyczne sny"

- Moja żona i moja córka... kiedy w ciągu tego miesiąca (gdy Semka w szpitalu był podłączony do respiratora - red.) każdy telefon budził dreszcze, bo mógł być zwiastunem najgorszej wiadomości. (...) I może zabrzmi to banalnie, ale myśli się o tym, że się to przeżyło i jaki jest z tego sens, co chcesz z tym życiem dalej zrobić? W imię czego dano ci kredyt życia? Przedłużono ci właśnie polisę na życie - wyznaje w wywiadzie.