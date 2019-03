Piotr Owczarski oskarżył TVP o manipulacje i mobbing. Telewizja ostrzega go przed sądem

Wezwanie przedsądowe, a w nim domaganie się przeprosin i 75 tys. zł zadośćuczynienia - to odpowiedź Telewizji Polskiej na zarzuty pod jej adresem. Były pracownik TVP Info Piotr Owczarski zarzucił pracodawcy manipulacje i mobbing, i to w Parlamencie Europejskim.



Jest ciąg dalszy konfliktu między byłym pracownikiem TVP Info a Telewizją Polską. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, TVP zanim pójdzie ze sprawą do sądu, daje Piotrowi Owczarskiemu szansę na przeprosiny i wpłatę zadośćuczynienia w wysokości 75 tys. złotych.

Według TVP Owczarski zarzucając jej manipulacje i mobbing w Parlamencie Europejskim, naruszył jej dobra osobiste. Zdaniem byłego pracownika TVP Info działania Telewizji to z kolei "represje".

Kulisy konfliktu Owczarskiego z TVP

Wystąpienie w PE to nie pierwsza rzecz, którą Owczarski zrobił w swojej sprawie. Wysłał też listy do prezydenta Andrzeja Dudy, ówczesnej premier Beaty Szydło, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego czy do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.