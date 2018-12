Piotr Mueller zaprzysiężony. Zastąpił w Sejmie Jolantę Szczypińską

Sejm ma nowego posła. Miejsce zmarłej Jolanty Szczypińskiej zajął podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Mueller. Marszałek Sejmu rozpoczął obrady od wspomnienia zmarłych Kazimierza Kutza i bp. Tadeusza Pieronka.

Według Państwowej Komisji Wyborczej pierwszeństwo w objęciu mandatu po zmarłej posłance PiS miał Piotr Karczewski. To on zajął drugie miejsce wśród kandydatów PiS w okręgu gdyńsko-słupskim. Po wyborach samorządowych został jednak wybrany na radnego sejmiku zachodniopomorskiego.

- Kadencja w sejmiku trwa pięć lat, a do końca kadencji w Sejmie jeszcze 10 miesięcy. Jeżeli pan radny nie podejmie mandatu, to ja go przyjmę. Jestem ze Słupska, z tego samego miasta co pani Szczypińska - powiedział Piotr Mueller w rozmowie z Wirtualną Polską. 29-latek otrzymał trzy głosy mniej niż Karczewski (5350).