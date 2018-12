Piotr Muller zastąpi w Sejmie zmarłą Jolantę Szczypińską

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Muller wejdzie do Sejmu w miejsce zmarłej posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej. O prawdopodobnej nominacji dla Mullera informowała we wtorek Wirtualna Polska.

- Pierwszeństwo w objęciu mandatu ma pan Karczewski. Z tego co wiem, on się waha, bo niedawno objął mandat radnego wojewódzkiego. Kadencja w sejmiku trwa pięć lat, a do końca kadencji w Sejmie jeszcze 10 miesięcy. Jeżeli pan radny nie podejmie mandatu, to ja go przyjmę. Jestem ze Słupska, z tego samego miasta co pani Szczypińska - powiedział Muller w rozmowie z Wirtualną Polską we wtorek.