Piotr Mueller: masowe szczepienia od maja

- Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić decyzję w sprawie żłobków i przedszkoli - mówił w środę w programie "Gość Wydarzeń" Piotr Mueller. Rzecznik rządu komentował w Polsat News kwestię przedłużenia obostrzeń sanitarnych do 18 kwietnia .

Dorota Gawryluk pytała polityka, dlaczego rząd nie chce określić długoterminowych planów ws. lockdownu. - Po co to cotygodniowe dawkowanie napięcia? Czemu rząd nie powie od razu, że obostrzenia będą np. do końca kwietnia lub maja? - dopytywała dziennikarka.