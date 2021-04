Kontrole w punktach szczepień. Konsekwencje burzy wokół Rzeszowa

Rządzący przyznają jednocześnie, że nie wszystko w Rzeszowie przebiegło zgodnie z zasadami. - Mamy informacje o osobach, które zaszczepiły się poza kolejką. Ale za ich wpuszczenie do kolejki odpowiadają osoby koordynujące lokalne punkty szczepień - słyszymy z rządu.

- Im więcej punktów szczepień, tym będzie więcej problemów. Ale to są incydenty, pojedyncze przypadki, których przy tak wielkim logistycznym przedsięwzięciu nie sposób jest uniknąć - tłumaczy osoba zaangażowana w organizację narodowego programu szczepień.

Co z Rzeszowem? - Tłumaczyliśmy już tę kwestię. Jest jeden duży podmiot leczniczy zaangażowany w narodowy program szczepień, który jest zarejestrowany w Rzeszowie, natomiast ma kilkadziesiąt swoich punktów w różnych miejscowościach na Podkarpaciu. Ta centrala w Rzeszowie zamawia szczepionki i później rozlicza wykonane szczepienia. Natomiast część z tych szczepień wykonywana jest poza miastem - wyjaśniał minister Dworczyk, rządowy pełnomocnik ds. programu szczepień.

Z informacji podanych przez szefa KPRM wynika, że na Podkarpaciu zaszczepiono 17 proc. populacji - to podobny wynik jak na Mazowszu (19 proc.) czy w Małopolsce (16 proc.). Politycy PiS wskazują, że wysoka liczba szczepień w Rzeszowie (21,8 tys. szczepień pierwszą dawką w ostatnim tygodniu, co daje drugie miejsce w Polsce - jak wyliczył dr Rafał Mundry z Uniwersytetu Wrocławskiego) wynika przede wszystkim z tego, że szczepią się tam mieszkańcy regionu, a nie tylko mieszkańcy samego Rzeszowa.

Dane te usprawiedliwiają rząd - ale są i fakty rzucające cień na organizatorów programu szczepień. Wirtualna Polska dotarła bowiem do relacji świadków z ubiegłotygodniowych szczepień przeciw COVID-19 w Rzeszowie . Według nich stojący w kolejkach podawali się za mundurowych albo nauczycieli, a pracownicy punktu szczepień mieli nie weryfikować tych danych. Przez to wybuchł chaos.

W kwietniu masowo będą powstawać w całym kraju kolejne punkty szczepień. NFZ zamierza je kontrolować - głównie pod kątem błędów, do jakich dochodzi obecnie. W Rzeszowie bowiem - mieście, o którym jest szczególnie głośno - szczepiły się również osoby do tego nieuprawnione. Rząd zdaje sobie z tego sprawę.

Organizatorzy narodowego programu szczepień przewidują, że próby ominięcia systemu będą miały miejsce także w innych miejscowościach, głównie w dużych miastach. Kontrole punktów szczepień mają być z tego względu bardzo intensywne. - To ma odstraszyć ludzi od łamania reguł - tłumaczy rozmówca z rządu.

Jak mówi Wirtualnej Polsce dr n. med. Artur Zaczyński z CSK MSWiA, koordynator Szpitala Narodowego: - Ludzie nie przestrzegają dystansu, tłoczą się, nie słuchają poleceń stewardów. Wchodzą jedna osoba na drugą. Jak by to była kolejka w mięsnym. Ludzie przychodzą nie na swoją godzinę. Przykładowo, mają szczepienie umówione na 12:00, a przychodzą na 8:00. Robią się zatory, a żeby te zatory udrożnić, część ludzi przepuszczamy. Ale niestety, ludzie napierają, jak by bali się, że dla nich szczepionki zabraknie. A przecież każdy szczepionkę otrzyma.