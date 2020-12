Piotr Machalica nie żyje. Andrzej Duda opublikował post

Piotr Machalica nie żyje. W niedzielę trafił do szpitala w ciężkim stanie.

Piotr Machalica nie żyje. Andrzej Duda napisał: "Smutny dzień"

"Będzie Go brakowało. Smutny dzień" - czytamy we wpisie na profilu na Twitterze prezydenta Andrzeja Dudy. O Piotrze Machalicy napisał: "Wybitna Postać polskiej sceny teatralnej, filmowej i piosenki aktorskiej. Swoimi rolami potrafił bawić ale i skłaniać do refleksji".