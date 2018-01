Piotr Liroy-Marzec pisze do premiera. Chce "przywrócenia prawa do zachowania godności po śmierci"

"Poprzednia ekipa rządząca odebrała Polakom nie tylko prawo do godnego życia, ale nawet do godnej śmierci" - napisał do Mateusza Morawieckiego Piotr Liroy-Marzec. W interpelacji poseł namawia premiera, by ten między innymi "przywrócił prawo do ulżenia osamotnionym bliskim osób zmarłych".



Od lutego 2017 r. Piotr Liroy-Marzec nie jest już w klubie poselskim Kukiz’15 (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Liroy-Marzec chce odwrócenia zmian, które wprowadził rząd PO-PSL. Mowa o obniżeniu przez tę koalicję o prawie 40 proc. zasiłku pogrzebowego i jego skutków. W tej sprawie zwrócił się do premiera.

O sprawie informuje "Do Rzeczy". Jak podkreślił Liroy-Marzec, zamiast 6395 zł wypłacane jest zaledwie 4 tysiące. - Zlikwidowano regułę, według której wysokość zasiłku pogrzebowego wynosiła 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Zamiast tego zapisano w ustawie, że zasiłek pogrzebowy wypłacany z ZUS, KRUS i dla służb mundurowych wynosi równo 4 tys. zł" - napisał.

Poseł zwrócił też uwagę, że zmianom sprzeciwiali się przedsiębiorcy pogrzebowi. Alarmowali, że wszelkie koszty związane z pochówkiem - wykup miejsca na cmentarzu, organizacja pogrzebu czy skromnego pomnika - wielokrotnie przekraczają wysokość zasiłku.

W interpelacji padły jeszcze mocniejsze słowa. Liroy-Marzec zaznaczył, że poprzednia ekipa rządząca odebrała Polakom nie tylko prawo do godnego życia, ale nawet do godnej śmierci.

- Zasiłek pogrzebowy nie jest jakąś darowizną ZUS na rzecz bliskich osoby zmarłej, tylko kwotą wypłacaną z jego ubezpieczenia, na które składki państwo pobierało przez całe jego życie - tłumaczył.

Morawiecki może pomóc

Zdaniem Liroya-Marca obecnie państwo stać na "przywrócenie prawa do zachowania godności także po śmierci i do ulżenia osamotnionym bliskim osób zmarłych". - Obecna sytuacja budżetowa na to pozwala - ocenił.

Wierzy, że rząd, na czele którego stoi Morawiecki, może naprawić "także i ten szkodliwy skutek poprzednich ośmiu lat rządów".

Na koniec poseł zadał pytanie premierowi: - Czy podejmie pan kroki zmierzające do przywrócenia obowiązującej do 2011 r. wysokości zasiłku pogrzebowego?