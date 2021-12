Piotr Kraśko znów bohaterem "Wiadomości" TVP. Kolejne uderzenie w gwiazdę "Faktów" TVN

Przypomnijmy, że prezenter TVN24 Piotr Kraśko przez sześć lat kierował pojazdami, nie mając wymaganych uprawnień, za co sąd skazał go na karę grzywny. Sprawę ujawnił "Super Express". Dziennikarz oficjalnie przeprosił później w swoich mediach społecznościowych. "Prowadzenie samochodu bez prawa jazdy nigdy nie powinno się wydarzyć i jakiekolwiek usprawiedliwienia tego nie zmienią. Odpowiadając na bardzo zasadne w tej sprawie pytanie: co on miał w głowie? Cokolwiek to było - było to bardzo głupie. I wstyd mi za to. Poniosłem konsekwencje prawne. Ale rozumiem, jak bardzo zawiodłem Państwa zaufanie. Zrobię wszystko, by na nie zasługiwać" - napisał dziennikarz.