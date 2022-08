Piotr Kraśko wróci na antenę TVN? Stacja wydała oświadczenie

Kraśce nie przeszkadzało to w dalszym ciągu przyjeżdżać autem do pracy, a fotoreporterzy wielokrotnie w ostatnich latach uwiecznili na zdjęciach, gdy wsiadał lub wysiadał z samochodu pod studiem "Dzień dobry TVN". Dopiero kolejne przyłapanie na łamaniu prawa w 2021 r. i kara 100 tys. zł spowodowały, że zaczęła go wozić żona - przypomina teleshow.wp.pl.