Piotr Kraśko o koncesji dla TVN24. "To jest polska stacja informacyjna"

Piotr Kraśko: Jestem w tej sprawie obiektywny

Dziennikarz mówił również, że podobnie jak mandatem do wykonywania pracy przez polityków są wygrane wybory, tak pracę pracownikom TVN24 zapewniają widzowie siadający codziennie przed telewizorami. - Państwa prawem jest dostęp do informacji, a naszym prawem do istnienia jest to, że państwo są w tej chwili z nami - stwierdził.