Piotr Jacoń skrytykował Kosiniaka-Kamysza. Zadzwonili do PSL

Piotr Jacoń skrytykował Władysława Kosiniaka-Kamysza, żeby spraw dotyczących praw człowieka nie sprowadzać do "kwestii światopoglądowych". "Nie po to stałem godzinę do mojej komisji..." - grzmiał w mediach społecznościowych dziennikarz tvn24. Odpowiedź z PSL przyszła bardzo szybko.