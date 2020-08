Piotr Gliński odcina się od pomysłu Zbigniewa Ziobry. Bodnar dziękuje "za słowa rozsądku"

Projekt ustawy zakłada, że jeżeli finansowanie danej organizacji pozarządowej opiera się w co najmniej 10 procentach na przychodach z zagranicy, informacja o tym fakcie będzie musiała zostać odnotowana w wykazie prowadzonym przez ministra sprawiedliwości.

Do tej propozycji odniósł się wicepremier Piotr Gliński. Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreślił, że projekt ustawy zaprezentowanej przez Ziobrę i Wosia to jedynie "propozycja prawna" Solidarnej Polski i nie był on konsultowany i uzgadniany w ramach Zjednoczonej Prawicy.