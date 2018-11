Piotr Gliński: Marsz Niepodległości powinien być marszem państwowym na stałe

- Musiałby być ktoś niepoważny, by w oparciu o spalenie jednej flagi wyrabiać sobie opinię o całym społeczeństwie czy polityce rządu. Polskie państwo stanęło na wysokości zadania - tak o przebiegu Marszu Niepodległości i towarzyszącemu mu marszu prezydenckim mówi wicepremier Piotr Gliński.

- Każdy odpowiedzialny Polak czuje ulgę. Jeśli ktoś chciał zrobić coś złego, to mu się nie udało. Ja się cieszę, że tak wspaniale i godnie obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości - dodawał minister kultury i dziedzictwa narodowego w rozmowie z Dorotą Gawryluk w Polsat News, pytany o przebieg marszu. - Byłem od początku zwolennikiem tego, żeby ten marsz był marszem państwowym, bo stulecie odzyskania niepodległości to wyjątkowe wydarzenie i państwo powinno za takie wydarzenia brać odpowiedzialność - dodawał wicepremier.

"Marsz państwowy na stałe", narodowcy mówią "nie"

Gliński przyznał: - Moim zdaniem ten marsz powinien być marszem państwowym na stałe i to wymaga rozmów z obywatelami, którzy go organizowali dotychczas cyklicznie. Przyznaję rację, że była to inicjatywa oddolna środowisk narodowych. Większość tych środowisk od dawna postawiło na myślenie o narodzie w kategoriach kulturowych, a nie etnicznych.