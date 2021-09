Piotr Duda zapowiada protest "Solidarności" przed siedzibą TSUE w Luksemburgu

Przewodniczący "S" stwierdził również, że kary nałożone na Polskę w związku z funkcjonowaniem Turowa to element politycznej rozgrywki. - Dla mnie to jest właśnie polityka, to jest tylko pretekst do tego, żebyśmy faktycznie kupowali energię elektryczną za granicą Polski, czyli chociażby w Niemczech, po odpowiedniej cenie. Przecież to wszystko do tego dąży - powiedział.