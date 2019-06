Piotr Duda napisał list do Zofii Klepackiej: "Pełne wsparcie"

Nie gasną emocje wokół Zofii Klepackiej. "Mam świadomość, że hejt, który panią spotkał, jest trudnym doświadczeniem" - napisał w specjalnym liście do polskiej windsurferki przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda.

"To nie tylko niedopuszczalne z punktu widzenia prawa, ale przede wszystkim stanowi ograniczenie konstytucyjnych wolności, o które rzekomo środowiska te walczą. Szczególnie bulwersuje, gdy do nagonki na pani osobę włączają się niektórzy dziennikarze i media, dla których prawo do krytyki powinno być święte" - napisał Duda.