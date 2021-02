Piontkowski: "Powinniśmy myśleć o powrocie maturzystów i klas VIII do szkół"

Wiceminister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Polityk pytany był o możliwe scenariusze dotyczące powrotu dzieci do szkół w trybie stacjonarnym. Jak przyznał sytuacja jest analizowana na bieżąco, a ewentualne decyzje zostaną podjęte tylko jeśli ministerstwo będzie miało zupełną pewność, że w ten sposób nie zwiększy niebezpieczeństwa epidemicznego. Jednocześnie minister zaznaczył, że powrót młodzieży do szkół powinien zacząć się od ósmoklasistów i maturzystów, którzy już za kilka miesięcy przystąpią do bardzo ważnych dla siebie egzaminów. Warunkiem jest jednak brak gwałtownego wzrostu liczby chorych na COVID-19.

