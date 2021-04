Piontkowski o katastofie smoleńskiej opisanej w podręcznikach

Minister edukacji Przemysław Czarnek zaproponował wprowadzenie zmian w edukacji. Mówił m.in. o tym, że z podręczników historii dzieci będą uczyły się o katastrofie smoleńskiej. Do tematu w programie "Newsroom WP " odniósł się Dariusz Piontkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. - Powinniśmy mówić o historii najnowszej, bo to ona w największym stopniu wpływa na funkcjonowanie naszego państwa - stwierdził. Pytany o to, jaka będzie narracja wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku, odpowiedział, że należy pokazać prawdę. - Podręczniki piszą nauczyciele lub wykładowcy. Nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek polski podręcznik przedstawiał wersję opartą tylko na podstawie raportu Millera.