Piontkowski: "Kilkadziesiąt miliardów złotych dodatkowo w budżecie NFZ co roku"

Wiceminister Dariusz Piontkowski mówił o powrocie uczniów klas I-III do szkół, który będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Pytany o ochronę zdrowia - także psychicznego - dzieci, odpowiedział: "Przeznaczymy dodatkowe środki na ochronę zdrowia. Kilkadziesiąt miliardów złotych dodatkowo w budżecie NFZ co roku, to są naprawdę gigantyczne pieniądze, których żaden rząd przed rządami Prawa i Sprawiedliwości jeszcze nie wydatkował" Zdaniem wiceministra nauczyciele, którzy mają teraz wrócić do pracy, będą bezpieczni - Sama szkoła nie jest miejscem, które generuje zakażenia, ponieważ nie ma tam zbyt wiele osób obecnie. Ministerstwo przygotowało także szereg zaleceń. Dzieci powinny rozpoczynać zajęcia o różnych godzinach, a klasy powinny być oddzielne - tłumaczył Piontkowski. Zdaniem wiceministra skala zakażeń w szkole była dotychczas minimalna, w okolicach 2-3 proc. wszystkich oficjalnych zakażeń. Na koniec podkreślił, że ministerstwo stara się racjonalnie podejmować decyzje, dlatego musi stopniowo wdrażać plan powrotu dzieci do szkół.

