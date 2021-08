"Piłowanie katolików". Episkopat o słowach Nitrasa: Każdy ma prawo się pomylić

Poseł KO Sławomir Nitras podczas Campusu Polska Przyszłości przekazał, że "za naszego życia katolicy w Polsce staną się mniejszością" i "należy opiłować ich z pewnych przywilejów". - Kiedy słyszy się o "piłowaniu katolików", w czym pojawia się pewien element degradacji drugiego człowieka, jest to przykre i bolesne. Myślę, że to uczucie towarzyszyło nie tylko mi, ale wielu ludziom, którzy to słyszeli - komentował w programie "Newsroom" WP ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. - Ale mogę rozumieć, że była to jakaś wypowiedź niefortunna i będzie jakiś moment, gdy poseł z tych słów się wycofa, bo każdy ma się prawo pomylić. (...) To, co mnie zabolało, to fakt, że poseł powiedział, że "kiedyś nareszcie będzie to mniejszość i my pokażemy, co to znaczy". Kiedy kształtujemy pewną kulturę, która idzie w stronę pokazywania szacunku wobec wszelkiego rodzaju mniejszości i respektowaniu godności człowieka, takie słowa są dosyć trudne i bolesne. Co nie zmienia socjologicznego procesu, który postępuje, że rzeczywiście osób wprost związanych z Kościołem jest mniej. To pokazują wszystkie statystyki - tłumaczył duchowny.