Pilot zestrzelonego samolotu wróci do domu? Pakistan jest gotowy na taki ruch

"Jesteśmy gotowi przekazać Indiom pilota indyjskiego samolotu zestrzelonego w tym tygodniu" - informuje minister spraw zagranicznych Pakistanu. Makhdoom Qureshi ma nadzieję, że ten ruch pomoże załagodzić kryzys w relacjach z Indiami.



Strącony samolot

Pakistan poinformował we środę, że w trakcie nalotów nad ich terytorium zestrzelił dwa indyjskie myśliwce. Zatrzymano także jednego pilota. Teraz (Pakistan) jest gotowy go uwolnić, jeśli uspokoi to wzajemne relacje.

Polityka w tle

Indyjski atak na bazę terrorystów to tylko jedne z wielu tłumaczeń obecnej sytuacji. Aktualnie w Indiach prowadzona jest kampania wyborcza. Według znawców tematu, będą to prawodpodobnie najważniejsze wybory w tym kraju. 875 milionów Hindusów będzie mogło oddać swój głos w majowym głosowaniu. Do obsadzenia jest 545 miejsc w niższej izbie parlamentu. Premier Narendra Modi w trakcie kampanii wielokrotnie odwoływał się do anty-muzułmańskich sentymentów wśród hinduskiej większości. Według islamskiej opozycji, kolejna wygrana Modiego wpłynie na ich prawa obywatelskie.