Pilot nie miał innego wyjścia. Dramatyczne lądowanie w Bristolu

Pogoda wciąż utrudnia życie pilotom w całej Wielkiej Brytanii. Od początku tygodnia nad Anglią szaleje silny wiatr, który m.in. zakłóca pracę wielu lotnisk. Tym razem agencja Reutera udostępniła nagranie, na którym widać samolot pasażerski linii EasyJet, próbujący wylądować na terenie lotniska w Bristolu. Przez mocno wiejący wiatr, maszyna lotnicza, co chwilę kołysała się na boki i w złym kącie nachylenia zbliżała do pasa. Piloci tego samolotu nie mieli innego wyjścia. Kołyszący się na wietrze samolot został poderwany, ponieważ lądowanie w takich warunkach groziło katastrofą. Przylatujący z Amsterdamu Airbus A319 linii EasyJet był zmuszony wykonać awaryjne kółko i dopiero po upływie 15 minut bezpiecznie wylądował. Wszystko działo się w środę w godzinach wieczornych. Wówczas wiatr osiągał prędkość do nawet 70 km/h. Widoczność utrudniały gęsta mgła oraz padający deszcz.