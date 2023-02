Pilot Mi-17 w akcji. Rakiety S-8 dziesiątkują pozycje Rosjan

Siły Powietrzne Ukrainy nie odpuszczają Rosjanom. Tym razem do sieci trafiło nagranie prosto z kokpitu śmigłowca Mi-17, który został oddelegowany do zadań w obwodzie donieckim. Jak można zauważyć, jest to typowy dzień z życia ukraińskiego pilota na froncie. Przed startem na misję maszyna zostaje uzbrojona w zabójcze rakiety S-8. Gdy Mi-17 zmierza w kierunku zajęcia pozycji do ataku na rosyjskie cele, leci tuż nad ziemią, by uniknąć wykrycia na radarach armii Putina. Po dotarciu we wskazane miejsce następuje zmasowany atak rakietowy. Tego typu akcje powtarzane są po kilka razy dziennie, co przyczynia się do dziesiątkowania rosyjskich pozycji głównie w okolicach Doniecka i Bachmutu. Okupanci boleśnie odczuwają każdy atak z powietrza o czym doskonale wiedzą Ukraińcy. Dlatego od dłuższego czasu obrońcy Kijowa likwidują składy amunicji Rosjan w tym regionie, by znacznie spowolnić działania okupanta.