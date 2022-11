Piloci Su-24M w akcji. Tak wspierają oddziały piechoty na froncie

Ukraińscy piloci Su-24M z 7. Brygady Lotnictwa Taktycznego udostępnili nagranie z codziennych misji na froncie. Działania Sił Powietrznych są niezwykle ważne dla oddziałów piechoty. Kamera pokazała niesamowity widok z perspektywy lecącej maszyny. Piloci armii Kijowa patrolują dane tereny i w przypadku wykrycia zagrożenia, automatycznie przekazują wszystkie najpotrzebniejsze informacje dla swoich kolegów na ziemi. Jak zauważa portal Ukrainska Pravda, zdarzają się czasem takie przypadki, gdy żołnierze Zełenskiego są uwięzieni w okopach i nie wiedzą skąd pada ostrzał wroga. Wówczas do akcji wkraczają ukraińskie myśliwce, które namierzają pozycję wroga i przechodzą do ataku. Ze względu na ograniczoną ilość maszyn, Ukraina regularnie prosi o kolejne dostawy myśliwców i śmigłowców, by móc przeciwstawić się bestialstwu armii Putina.