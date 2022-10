Piloci przelecieli im tuż nad głowami. Niezwykłe, co chcieli zrobić

Ukraińscy piloci znów zostali nagrani, jak przelatują nad głowami cywilów. Helikopter zwiadowczy pilotowany przez jednego z żołnierzy Kijowa zszedł w brawurowy sposób niezwykle nisko, tuż nad liniami energetycznymi. W pewnym momencie następuje nawet złudzenie optyczne. Wszystko po to, by jeden z wojskowych mógł zobaczyć córkę, która wraz z dziadkiem czekała na ten moment od miesięcy. W kolejnych ujęciach widać już pilotów Su-25, którzy zmierzają w kierunku walk, aby wspierać ukraińską piechotę na froncie. Su-25 przeleciały również wyjątkowo nisko. Siły Powietrzne Ukrainy słyną z niebywałej skuteczności, a zazwyczaj latają nisko, ponieważ w tylko w taki sposób mogą uniknąć wykrycia na radarach wroga. W poniedziałek Kijów odniósł kolejny sukces w powietrzu. Siły Powietrzne Ukrainy potwierdziły tego dnia zniszczenie dwóch rosyjskich śmigłowców szturmowych Ka-52 "Aligator". Do skutecznej akcji doszło w obwodzie chersońskim. Co ciekawe, maszyny wroga zostały zestrzelone w zaledwie 30 minut.