Piloci Mi-24 w akcji. Nagranie z frontu mrozi krew w żyłach

Agencja Reutera opublikowała nagranie pokazujące jedną z misji ukraińskich pilotów na froncie. Jak przekazało ukraińskie MON, obrazki pochodzą z 14 listopada, kiedy Siły Powietrzne Ukrainy atakowały rosyjskie cele, używając śmigłowców bojowych Mi-24. Takie działania coraz częściej odnotowywane są w obwodzie donieckim, gdzie Rosjanie od kilku tygodni bronią swoich pozycji. Wciąż trwają tu ciężkie walki. Lotnictwo jest wykorzystywane przez armię Kijowa do wsparcia w realizacji celów założonych przez oddziały piechoty. Na nagraniu widać, jak jedna z maszyn wystrzeliwuje salwę rakiet, po czym wypuszcza flary. To samo robi drugi pilot, co jest podstawową taktyką podczas walk na froncie. Pociski mają uderzyć, zadając cios i zmuszając wojska wroga do ucieczki, podczas gdy flary mają za zadanie zmylić obronę powietrzną Rosjan. Ten sposób pozwala Ukraińcom m.in. na błyskawiczną ucieczkę z miejsca ataku.