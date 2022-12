Piloci Mi-24 ruszyli na pomoc piechocie. Brawurowa akcja

Ukraińska piechota może liczyć na wsparcie z powietrza. Tym razem do sieci trafiło nagranie z południa Ukrainy, na którym piloci dwóch śmigłowców Mi-24 wspierają oddziały walczące z Rosjanami na froncie. Taktyka Sił Powietrznych Kijowa często wygląda podobnie. Zazwyczaj dowództwo wysyła dwie maszyny, których wybór uzależniony jest od rodzaju prowadzonej operacji. W tym wypadku na pomoc przybyły Mi-24, ale zdarza się też, że do akcji wkraczają ukraińskie myśliwce Mig-29. Śmigłowce Mi-24 wykorzystuje się na froncie także do transportu żołnierzy Zełenskiego, tych walczących z armią Putina, jak i rannych, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy.