Piloci ewakuowali się w ostatniej chwili. Ukraińcy zestrzelili rosyjski samolot bojowy

Uderzenie w ukraińską infrastrukturę kolejową

Na nagraniu widać opadających na białych spadochronach pilotów. Nie ma potwierdzonych informacji o tym, co się z nimi stało. Według niektórych relacji mieli oni zostać zabrani przez rosyjski helikopter podczas awaryjnego piku ratunkowego. Wszystko po to, by Rosjanie nie wpadli w ręce Ukraińców.