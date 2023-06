Rozpoznajesz łyżkę ze zdjęcia? Natychmiast wyrzuć ją do kosza

Czym są aminy aromatyczne?

Aminy aromatyczne to rodzaj substancji chemicznych wykorzystywanych głównie w procesie produkcji barwników i pigmentów służących do barwienia materiałów włókienniczych, skóry i papieru, a także w przemyśle gumowym. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności.