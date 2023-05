Alert GIS ws. wycofania produktu. "Może stanowić zagrożenie"

Służby ostrzegają, że nie należy spożywać pyłku z tej partii i produktów, które mają go w składzie. Alkaloidy pirolizydynowe występują w roślinach i mogą przedostawać się do zbieranych zbóż, ziół i warzyw. Powinno to jednak zostać wychwycone, aby szkodliwe substancje nie znalazły się w jedzeniu.