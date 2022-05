Pilne spotkanie klubu PiS. Nieoczekiwany gość

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki dopytywany czy na klubie pojawią się także członkowie Solidarnej Polski, zaprzeczył. - Nie, nie, no to jest klub Prawa i Sprawiedliwości, więc będziemy tylko we własnym gronie - zaznaczył Terlecki. Kilkadziesiąt minut później wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta dopytywany, czy na klubie pojawi się minister Zbigniew Ziobro, zapewnił, że minister sprawiedliwości "zawita na posiedzeniu klubu tak jak wszyscy posłowie klubu mają w zwyczaju". W spotkaniu biorą udział m.in. szef PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.