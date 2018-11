Pilna narada w ministerstwie. Protest w więzieniach, brakuje ludzi do pilnowania bandytów

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki chce jeszcze dziś zakończyć kryzys w więzieniach. Po policji i strażakach protest polegający na przedstawieniu zwolnień lekarskich objął strażników więziennych. W Zakładzie Karnym w Nowogardzie na zwolnienia lekarskie miało iść ponad stu funkcjonariuszy.

- Mam na oddziale 150 kryminalistów, których Polacy raczej nie chcieliby widzieć na ulicach. Policja może sobie iść na zwolnienia i zamknąć komisariat. Jak okradną sklep, to złodzieja najwyżej złapie się później . My nie możemy zrezygnować z ochrony, a ludzi zaczyna już brakować - mówi WP strażnik więzienny jednego z kryminałów, gdzie trwa protest.

Funkcjonariusze Służby Więziennej idą na zwolnienia lekarskie - co nazywane jest "gadzią grypą" (od gada, czyli w więziennym słowniku strażnika). Ewentualnie oddają honorowo krew i korzystają z należnego dnia wolnego. Na Facebooku strażnicy więzienni podają informacje o rozszerzającym się proteście. Nieoficjalnie wiadomo, że w zakładzie karnym w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie) choruje już ponad setka strażników. Podczas jednej zmiany brakuje na służbie kilku funkcjonariuszy z tzw. Działu Ochrony. Do pracy mają być ściągane posiłki. Protest objął też m.in. areszty śledcze w warszawskiej dzielnicy Białołęka, w Grójcu oraz w Poznaniu.

Strażnicy chcą podwyżek. Masowy protest

Ppłk Elżbieta Krakowska, rzecznik prasowy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, nie podała nam danych o liczbie funkcjonariuszy na zwolnieniach. Uspokaja, że problem zwolnień lekarskich jest marginalny. Nie wystąpiły jakiekolwiek zagrożenia we właściwym funkcjonowaniu Służby Więziennej i jednostek penitencjarnych na terenie Polski. Dziś planowane jest spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości , ze związkowcami.

Strażnicy chcą co najmniej 655 zł podwyżki na osobę, co w identycznym proteście wywalczyli sobie policjanci, strażacy i strażnicy graniczni. Te ostatnie służby podlegają szefowi MSWiA Joachimowi Brudzińskiemu , który przyciśnięty przez policjantów w związku z rocznicą 11 listopada podpisał już porozumienie.

Pensje mają niższe niż w marketach

Początkowa pensja strażnika więziennego to około 2200 zł na rękę, a po awansie na kaprala podwyżka wynosi około 30 zł. Górny pułap pensji to ok. 2600 zł. Następne podwyżki uzależnione są o awansów na wyższe stanowiska.