Jakie intencje ma USA? "Ekipa w Waszyngtonie będzie robiła wszystko"

W opinii Janusza Reitera, przewodniczącego Centrum Stosunków Międzynarodowych i byłego ambasadora RP w Niemczech i USA, Donald Trump zasugerował, że Ameryka musi przestać popierać Ukrainę, aby ta zechciała zaakceptować pokój. W kontekście tych niepokojących sygnałów zza oceanu, Europa musi się starać przekonać Stany Zjednoczone, że ich prawdziwym problemem jest Rosja, a nie Ukraina czy Unia Europejska. W programie "Tłit" gość Michała Wróblewskiego zaznaczył, że należy zachęcić USA do wspólnego dialogu. - To będzie niesłychanie trudne, bo Amerykanie nigdy nie czuli ducha Unii Europejskiej. Po drugie, ekipa w Waszyngtonie odczuwa najgłębszą możliwą niechęć do UE i będzie robiła wszystko, by to był dialog z Europą, a nie UE - dodał Reiter, wskazując na zaangażowanie w rozmowy premiera Wielkiej Brytanii. - W tej chwili wszyscy drżą, że USA mogą się odłączyć od Europy i to jest myśl, którą trzeba traktować absolutnie poważnie - zaznaczył, zwracając uwagę na konieczność inwestowania w zbrojenia i udział UE w negocjacjach pokojowych między Ukrainą a Rosją. - Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie wiemy, jakie intencje mają Amerykanie i na ile możemy na nich liczyć w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Ukrainy i Europy - podkreślił.